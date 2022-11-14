Стали известны подробности аварии в Башкирии, в которой пострадали пять человек

В Бирском районе произошла смертельная авария, в которой также пострадали пять человек. Инцидент зафиксирован на 95 км автодороги Уфа-Янаул у деревни Угузево.

24-летний водитель из Мишкинского района на «Хёндай Акцент» допустил столкновение со встречной «Хёндай Элантра», которой управлял 30-летний житель Октябрьского. Автомобиль откинуло на встречную «Киа Рио».

Водитель «Элантра» скончался на месте аварии. Помощь врачей потребовалась 31-летней уфимке, её 3-летнему сыну, а также трём пассажиркам 21, 22 и 24 лет.

По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз. Со слов очевидцев, ДТП произошло по причине нарушения правил обгона. пресс-служба ГИБДД РБ