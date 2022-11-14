«Салават Юлаев» уступил «Барысу» на своем льду

«Салават Юлаев» прервал удачную серию. Уфимская команда уступила в домашнем матче «Барысу» из Астаны. В третий раз в сезоне команда Виктора Козлова не сумела поразить ворота противника. Победу коллективу из Казахстана принес редкий в хоккее гол в стиле «лакросс».
Его автором стал Егор Петухов. Вторую шайбу гости отправили в пустые ворота. Аркадий Шестаков установил окончательный счет. 2:0 – в пользу «Барыса». До этого юлаевцы 13 раз подряд не проигрывали в основное время.
Следующую игру уфимцы проведут завтра против «Сочи». Прямая трансляция на нашем телеканале начнется в 18:45.