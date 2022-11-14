В Уфе презентовали фильм о режиссёре Фариде Бикчантаеве

В Уфе показали фильм о режиссёре театра им. Галиаскара Камала. Презентация прошла в кинотеатре «Родина». Это рассказ о творческой жизни, о профессиональных секретах.

В кадре – Фарид Бикчентаев и его коллеги. Такой подарок они сделали на 60-летие профессионала. Фильм был показан на одном из федеральных каналов и на международном фестивале мусульманского кино. Над проектом работал питерский режиссёр. Такое решение было принято, чтобы взглянуть на творчество Фарида Бикчентаева с новой стороны.