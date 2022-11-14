В Уфе из-за снижения заболеваемости коронавирусом приостановили выпуск вакцины

В Уфе приостановили производство вакцины от коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор завода «УфаВИТА» Наиль Низамутдинов на оперативном совещании в правительстве республики.
С декабря 2020 года предприятие, помимо всего прочего, выпускало вакцины против коронавируса — «Спутник V» и «Спутник Лайт». В 2021 году завод произвёл 161,6 миллиона упаковок продукции — вместе с вакцинами.
В 2022 году заболеваемость коронавирусом снизилась и показатель сократился до 96,2 миллиона. В связи с этим руководство организации приняло решение остановить выпуск препаратов.