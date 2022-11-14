В Уфе провели уникальную операцию «хрустальному» ребенку

В Республиканской детской клинической больнице провели уникальную операцию «хрустальному» ребенку. Несовершенный остеогенез – заболевание, относящееся к редким. Из-за тонких и постоянно ломающихся костей таких пациентов называют «хрустальными».
У пятилетнего мальчика, которому сделали операцию, уже было более 30 переломов. Хирургическое вмешательство включало два важных этапа – выпрямление деформированных конечностей и их укрепление металлическим стержнем. Операцию можно назвать ювелирной, но она прошла успешно. Ребенок идет на поправку.