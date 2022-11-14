В Аскинском районе Башкирии открыли спортивную и детскую площадки

В деревне Султанбеково Аскинского района появилась спортивная площадка за 3,5 млн рублей. Средства жители населенного пункта выиграли в республиканском конкурсе «Трезвое село». Попутно они приняли участие в Программе поддержки местных инициатив. Благодаря активности сельчан в один день в деревне открылись сразу два долгожданных объекта – тренировочная и детская площадки.

Ленточку первой перерезает самый главный посетитель новой площадки. Качели, карусель и горка – все объекты малыши сразу проверяют на прочность. Детей в Султанбеково немало, родители давно мечтали организовать для них современную зону для игр. Сельчане подали заявку на участие в ППМИ, их проект выиграл. 400 тысяч выделили из бюджета республики и администрации Аскинского района. Сами собрали еще 100.

Если на детской площадке возраст ограничен до 16 лет, то тренажеры спортивной зоны рассчитаны на всех. Обе площадки открыты в Султанбеково в один день. Объект ждали и взрослые, и самые маленькие спортсмены деревни.

Наша семья занимается спортом. Катаемся на лыжах и велосипедах. Динислам Суфиянов, житель д.Султанбеково

Спортивная площадка обошлась в 3,5 млн рублей. При этом современный комплекс с мягким покрытием сельчане тоже выиграли. Год готовились к конкурсу «Трезвое село», провели много мероприятий. Одержали победу сначала на районном этапе, забрали второе место уже на республиканском уровне.

Тут и волейбольная площадка, и баскетбольная. Фаниль Шарафутдинов, глава администрации Султанбековского сельсовета