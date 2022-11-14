В Уфе прошли гастроли Донецкого академического театра оперы и балета

Балет из Донецка в Уфе. В столице республики
выступили артисты Донбасс Оперы. В рамках федеральной программы «Большие
гастроли» танцоры посетят несколько регионов России. В Уфе постановки показали
на сцене театра оперы и балета.
Звук колокола – не часть постановки. Это звонок для
зрителей, которые уже по ту сторону кулис. Впервые перед уфимскими ценителями
выступил Донецкий театр оперы и балета.
От
всех зрителей хочется получить благодарность.Константин Якивец, ведущий солист
Яркие костюмы и декорации, своя музыка. Всё это
гастролёры привезли сами. Приехали с тремя постановками: «Тысяча и одна ночь», «Пер
Гюнт», «Малыш и Карлсо»н. Задействованы больше 100 человек.
Люди
искусства достойны восхищения. Несмотря на любые сложности, ситуации, которые во
все времени происходили, люди искусства всегда оставались преданы своему делу. Постановка
прекрасная. Дети очень хорошо приняли.Каринэ Хабирова
Удивительные
костюмы, окунулись в сказку.Эльза Тулумбаева
Костюмы
очень хорошие. Видно, что они новые.Лидия Чинаева
В восторге остались не только зрители, сами артисты были потрясены публикой.
Как
публика реагирует на правильные моменты, говорит о многом. Мы были потрясены
тем, как реагируют дети. Их никто не заставлял вставать и аплодировать, но они
это делали.Вадим Писарев, художественный руководитель Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко
О впечатлениях и планах гастролёры рассказали на
пресс-конференции. Принимал гостей Башкирский театр оперы и балета. Возможно,
не в последний раз.
Мы
получили приглашение на «Шаляпинский фестиваль».Евгений Денисенко, генеральный директор Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко