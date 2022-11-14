В Уфе прошли гастроли Донецкого академического театра оперы и балета

Как публика реагирует на правильные моменты, говорит о многом. Мы были потрясены тем, как реагируют дети. Их никто не заставлял вставать и аплодировать, но они это делали.

Вадим Писарев, художественный руководитель Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко