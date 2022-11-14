В Уфе в рамках детского турнира по самбо провели мастер-класс

В Уфе подошел к концу первый для республики всероссийский детский турнир по самбо.Мероприятие прошло в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Турнир «Звезда» посвящён памяти Героев России Максима Серафимова, Тамерлана Ильгамова и Игоря Насибуллина, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции. Заключительным аккордом соревнований стал масштабный мастер-класс.

Заслуженный мастер спорта по самбо Тимур Галлямов начинал постигать азы этого вида единоборств в Октябрьском. Именно там будущий чемпион мира делал первые шаги в спорте. Теперь своим опытом он делится с подрастающим поколением. Вместе с ним мастер-класс провели именитые башкирские самбисты. Ролан Зиннатов и Айнур Муллагалиев – мастера спорта международного класса.

Я боюсь не человека, который делает тысячу приемов, я боюсь человека, который делает один прием тысячу раз. Приятно видеть, что эти выходные у нас получились спортивными. Тимур Галлямов, заслуженный мастер спорта по самбо

Турнир такого уровня был первым в Башкортостане. Всего в нем приняло участие 900 самбистов. На мастер-класс пригласили 350 детей. Его главная цель – набарывание.

Набарывание – это особое мероприятие, потому что вчера на турнире дети могли вылететь в один круг. Сегодня они поборются порядка 15 встреч. При этом с теми партнерами, кому они проиграли, чтобы провести работу над ошибками. Эдуард Абдядилов, директор Федерации детского дзюдо и самбо Республики Башкортостан

Уфимский турнир посетила команда из Беларуси. На башкирский ковер вышли шесть спортсменов. Самым удачным для гостей из соседнего государства получилось выступление Русланы Шобы из Гомеля.

Получила хороший опыт. Поборолась со множеством ребят. Мастер-класс очень хороший, все понравилось. Руслана Шоба, победительница соревнований