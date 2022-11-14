В Уфе в рамках детского турнира по самбо провели мастер-класс

В Уфе подошел к концу первый для республики всероссийский детский турнир по самбо.Мероприятие прошло в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Турнир «Звезда» посвящён памяти Героев России Максима Серафимова, Тамерлана Ильгамова и Игоря Насибуллина, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции. Заключительным аккордом соревнований стал масштабный мастер-класс.
Заслуженный мастер спорта по самбо Тимур Галлямов начинал постигать азы этого вида единоборств в Октябрьском. Именно там будущий чемпион мира делал первые шаги в спорте. Теперь своим опытом он делится с подрастающим поколением. Вместе с ним мастер-класс провели именитые башкирские самбисты. Ролан Зиннатов и Айнур Муллагалиев – мастера спорта международного класса.
Турнир такого уровня был первым в Башкортостане. Всего в нем приняло участие 900 самбистов. На мастер-класс пригласили 350 детей. Его главная цель – набарывание.
Уфимский турнир посетила команда из Беларуси. На башкирский ковер вышли шесть спортсменов. Самым удачным для гостей из соседнего государства получилось выступление Русланы Шобы из Гомеля.
По итогам турнира «Звезда» сборная Башкортостана заняла первое место в командном зачете. Организаторы получили важный опыт проведения столь масштабных турниров.