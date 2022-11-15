В 247 населенных пунктах Башкирии в 2023 году появятся сотовая связь и мобильный интернет

247 населенных пунктов республики в следующем году обеспечат сотовой связью и мобильным интернетом. Планы озвучили на заседании правительства Башкортостана. Там же обсудили вопрос охвата устойчивым сигналом связи на автотрассах.

Министр цифрового развития госуправления региона Геннадий Разумикин сообщил, что в республике 40 автомобильных дорог имеют статус региональных. В рамках реализации Указа Главы Башкортостана о стратегических направлениях социально-экономического развития до 2024 года ведомство проработало план по обеспечению более 90% протяжённости автодорог регионального значения устойчивым сигналом сотовой связи.

Мы должны эту проблему в республике закрыть. Это безопасность, это комфорт, это качество жизни. Основополагающие вопросы надо решать, как бы сложно ни было, а сегодня сотовая связь мобильная интернет – это, конечно же, важнейшие вопросы.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ