В 247 населенных пунктах Башкирии в 2023 году появятся сотовая связь и мобильный интернет

Мы должны эту проблему в республике закрыть. Это безопасность, это комфорт, это качество жизни. Основополагающие вопросы надо решать, как бы сложно ни было, а сегодня сотовая связь мобильная интернет – это, конечно же, важнейшие вопросы.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан