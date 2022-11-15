В Уфе в спальню к жильцам пробралась змея

В службу спасения Уфы поступило сообщение о змее в многоквартирном доме. Инцидент произошёл 14 ноября вечером в доме по улице Степана Злобина.
Уфимцы нашли змейку в спальне на подоконнике. Сотрудники Управления гражданской защиты нашли в комнате горожан почти метровую змею. С помощью щипцов зверька поймали и забрали в подразделение отряда.
По мнению специалистов, это амурский полоз. Он не ядовит и не представляет угрозы для человека. В ближайшее время его передадут волонтерам для передержки, пока не найдутся хозяева.
Фото: УГЗ г. Уфы.