В Уфе в спальню к жильцам пробралась змея

В службу спасения Уфы поступило сообщение о змее в многоквартирном доме. Инцидент произошёл 14 ноября вечером в доме по улице Степана Злобина.

Фото №1 - В Уфе в спальню к жильцам пробралась змея

Уфимцы нашли змейку в спальне на подоконнике. Сотрудники Управления гражданской защиты нашли в комнате горожан почти метровую змею. С помощью щипцов зверька поймали и забрали в подразделение отряда.

По мнению специалистов, это амурский полоз. Он не ядовит и не представляет угрозы для человека. В ближайшее время его передадут волонтерам для передержки, пока не найдутся хозяева.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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