В Башкирии из пожара спаслись хозяин дома, его дочь и два внука

В Кармаскалинском районе произошёл крупный пожар. К счастью, в инциденте никто не пострадал.

Возгорание произошло в селе Прибельский 5 ноября. Около часа ночи хозяин дома проснулся от сигнала пожарного извещателя. В доме также находились его дочь и два маленьких ребёнка, которые приехали в гости к дедушке. Мужчина сразу вывел семью из горящего дома.