В Башкирии из пожара спаслись хозяин дома, его дочь и два внука

В Кармаскалинском районе произошёл крупный пожар. К счастью, в инциденте никто не пострадал.

Фото №1 - В Башкирии из пожара спаслись хозяин дома, его дочь и два внука

Возгорание произошло в селе Прибельский 5 ноября. Около часа ночи хозяин дома проснулся от сигнала пожарного извещателя. В доме также находились его дочь и два маленьких ребёнка, которые приехали в гости к дедушке. Мужчина сразу вывел семью из горящего дома.

Известно, что пожар произошёл из-за возникновения аварийно-токовых явлений в электросети на втором этаже. Пострадавших и погибших в огне нет.

Фото: МЧС по РБ. 

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