В Башкирии бизнесмен жестоко избил знакомого, который украл у него 12 тысяч рублей

В Учалинском районе местного 37-летнего бизнесмена обвинили в жестоком избиении 50-летнего знакомого. Мужчину доставили в больницу с тяжёлыми травмами в бессознательном состоянии.
По версии следствия, бизнес проводил вечер за распитием спиртных напитков у себя дома с двумя знакомыми. После посиделки он заметил, что из машины пропали 12 тысяч рублей. Мужчина дозвонился знакомому, который был у него в гостях, нашёл его, жестоко избил, и тот сознался в грабеже.
Деньги мужчина спрятал у другого знакомого в селе Ахуново. Там бизнесмен безжалостно избил битой товарища, а после постарался скрыть улики – сжечь деревянную биту. Пострадавший в сознание прийти не смог.
Сейчас подозреваемый заключен под стражу. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Фото: МВД по РБ.