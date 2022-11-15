В Башкирии бизнесмен жестоко избил знакомого, который украл у него 12 тысяч рублей

По версии следствия, бизнес проводил вечер за распитием спиртных напитков у себя дома с двумя знакомыми. После посиделки он заметил, что из машины пропали 12 тысяч рублей. Мужчина дозвонился знакомому, который был у него в гостях, нашёл его, жестоко избил, и тот сознался в грабеже.