В России разработали способ перемещения космического мусора

Ученые Омского государственного технического университета представили космический мусоровоз, который утилизируют отходы. За космические отходы принимаются ступени ракет, устаревшие спутники. В настоящее время борьба с космическим мусором остается актуальной темой для ученых.

Научные сотрудники объединили толкающий и тянущий буксир в новый толкающий на тросе. Благодаря этому сбор мусора будет происходить быстрее и экономичнее.