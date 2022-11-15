В России разработали способ перемещения космического мусора

Ученые Омского государственного технического университета представили космический мусоровоз, который утилизируют отходы. За космические отходы принимаются ступени ракет, устаревшие спутники. В настоящее время борьба с космическим мусором остается актуальной темой для ученых.
Научные сотрудники объединили толкающий и тянущий буксир в новый толкающий на тросе. Благодаря этому сбор мусора будет происходить быстрее и экономичнее.
Разработка позволит утилизировать мусор в два раза быстрее западных аналогов. Буксир захватывает объекты, будто обнимая их, затем перетаскивает в плотные слои атмосферы, где они сгорают.