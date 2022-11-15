Башкирия представила ключевые проекты на международном форуме «Транспорт России»

Башкортостан представил ключевые дорожно-транспортные проекты региона на международном форуме «Транспорт России» в Москве. Среди них будущий мостовой переход через реку Белую в Уфе и проект «Южные ворота». 

Делегацию нашей республики возглавляет премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров. Главной темой XVI дорожного форума стала стратегия роста транспортного комплекса страны в новых условиях. Теперь планирование развития транспортной отрасли, в том числе в вопросах строительства дорог и инфраструктуры будет осуществляться на пять лет. Такую задачу поставило правительство России. Планирование позволит более системно решать проблемы транспортной доступности как в масштабах всей страны, так и в разрезе муниципалитетов.

На государственную программу развития транспортной системы в бюджете текущего года предусмотрено около 1,3 трлн рублей. Чтобы смягчить негативное влияние на отрасль, правительство в рамках плана первоочередных действий суммарно дополнительно выделило ещё свыше полутриллиона рублей. Они были предоставлены на десятки важнейших направлений.

Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации

Основной смысл этого пятилетнего плана в том, чтобы каждый житель региона, где есть проблемы, мог четко понимать, когда они могут быть решены и мог планировать свою жизнь.

Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
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