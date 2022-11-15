В Уфе стартовал III Евразийский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний

Проблемы трансплантации сердца и новые хирургические методы обсудили сегодня на III Евразийском конгрессе по лечению сердечно-сосудистых заболеваний в Уфе. Около полутора тысяч участников из восьми стран на протяжении двух дней будут делиться опытом и обсуждать новые вызовы. Форум приурочен к 90-летию со дня основания БГМУ и 10-летию трансплантации сердца в Башкортостане.

Про Ирика Карипова говорили: «Человек с большим сердцем». Но звучало это как приговор. Врачи поставили кардиомегалию – это когда сердце сильно увеличено в размере. Медики хоть и обсуждали возможность трансплантации органа, но на это Ирик Карипов уже не надеялся. И тем неожиданнее стал звонок врача: «Донор найден, приезжайте, у нас три часа».

Новая жизнь без ограничений. Лишь регулярный осмотр врача и приём лекарства. В этом году башкирские медики с помощью трансплантации органов подарили жизнь почти полсотни пациентам. И уже десять лет врачи в республике занимаются пересадкой сердца. На III Евразийском конгрессе по лечению сердечно-сосудистых заболеваний собрались ведущие специалисты из восьми стран. Среди них и известный трансплантолог Сергей Готье.

Конгресс – это возможность суммировать накопленные за год знания, новые подходы в лечении, что особенно актуально в последние годы. На смертность в мире сильно повлиял ковид. Коронавирус спровоцировал, в том числе и рост сердечной недостаточности, инфарктов, инсультов, тромбозов. Последствия на себе испытал и уфимец Сергей Фролов. Тромбоэмболия легочной артерии, тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Врачи кардиоцентра провели сложнейшую операцию, чтобы спасти мужчину. Сделав прокол в бедренной артерии, хирурги ввели инструменты через правые отделы сердца в легочные артерии. И в месте, где собрались тромбы, путем раскрытия стента был увеличен просвет.

В республике действует и система углубленной диспансеризации для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями после ковида.

Высокотехнологичная медицинская помощь, по словам министра здравоохранения республики, стала более доступной для населения. Срок ожидания операций уменьшился.