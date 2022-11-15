В районе Башкирии прошёл патриотический концерт «Россия объединяет»

В Альшееском районе состоялся патриотический концерт, зрителями которого стали школьники со всего муниципалитета. Перед учащимися выступили артисты Нефтекамской филармонии.

Виртуоз-балалаечник Ильяс Гараев покорил зрителей с первых минут своего выступления. И даже взрослые удивились тому, как могут звучать народные песни в современной обработке. Зал не жалел аплодисментов.

Артисты из Нефтекамска привезли в Раевку свои лучшие номера. К балалайке присоединился и баян, а солистка Арина Утепергенова покорила школьников и заставила подпевать весь зал.

Когда со сцены зазвучали мелодии военных лет, школьники слушали звуки балалайки с замиранием сердца. Подпевали и вспоминали своих предков-фронтовиков. Альшеевцам есть кем гордиться.

Кульминацией патриотического концерта стала песня народного артиста России Олега Газманова. И вот тут уже никто не смог усидеть в своих креслах. Зал подпевал артистам стоя.