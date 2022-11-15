Футбольный клуб «Уфа» одержал победу в шестом раунде Кубка России

Встреча с махачкалинским «Динамо» началась с гола гостей в первом тайме, отличился Магомедов. Сразу после перерыва уфимцы отличились дважды: сначала забил Роман Минаев, а через десять минут одиннадцатиметровый удар забил Дилан Ортис.
Махачкалинцы счёт сравняли и перевели игру в серию пенальти. В ней успешнее оказались уфимцы. Голкипер горожан Иван Кукушкин отразил один удар, а победный пенальти забил Роман Минаев. «Уфа» выходит в плей-офф Кубка России, где сыграет с командой Премьер-Лиги, но уже в следующем году.