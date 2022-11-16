В Уфе открылась выставка «Вековая история Сабитовской школы»

Экспозиция развернулась в Национальном музее республики. Она посвящена истории первой музыкальной школы региона и композитору Нариману Сабитову, чьё имя учебное заведение носит с 1971 года.
Гости выставки смогут ознакомиться с редкими историческими документами и узнать все этапы становления профессионального музыкального образования в Башкортостане.
Собрана выставка общими усилиями Национального архива республики и музея Государственного театра оперы и балета. Также среди экспонатов находятся рукописи Наримана Сабитова.