В Уфе три семьи из-за пожара остались без крыши над головой

15 ноября в Уфе произошёл крупный пожар, который оставил без крыши над головой три семьи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

На улице Малой Вокзальной огнём охватило трёхэтажный жилой дом. Существовала угроза распространения возгорания на соседние постройки. Пожару присудили повышенный ранг. К счастью, возгорание было быстро локализовано.

В доме проживали три семьи с детьми – в общей сложности это 12 человек. Никто из них не пострадал.

Администрацией Уфы по запросу было организовано размещение одной семьи из четырех человек, в том числе двоих детей, в центре временного размещения чрезвычайного жилищного фонда города.