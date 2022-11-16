В Аскинском районе Башкирии открыли два новых ФАПы

Теперь же у медиков есть все условия, чтобы помогать сельчанам. К тому же в скором времени в Аскинском районе появится ещё одна поликлиника. Проектировать её начнут уже в следующем году. Всего же на модернизацию первичного звена здравоохранения республика до 2025 года получит из федерального бюджета 18 млрд рублей.