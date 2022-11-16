В Аскинском районе Башкирии открыли два новых ФАПы

Сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта установили в Аскинском районе. Пункты медпомощи появились в селе Ключи и деревне Новые Казанчи. Медицинские модули поступили в республику благодаря программе по модернизации первичного звена. Строительные работы уже завершены, сейчас устанавливается медицинское оборудование.
Как рачительные хозяева обставляют свои квартиры после ремонта, так же и медицинские работники аккуратно и с заботой заполняют пространство новых ФАПов. Оборудование, лекарства, истории болезни – всё, что нужно для лечения пациентов.
Отдельное помещение для ухода за пациентами, прививочные и процедурные кабинеты, места для хранения медикаментов. Новый социальный объект будет обслуживать свыше 300 жителей села Ключи и деревни Кучаново. Впрочем, ФАП здесь раньше был, вот только необходимым требованиям уже давно не отвечал.
Теперь же у медиков есть все условия, чтобы помогать сельчанам. К тому же в скором времени в Аскинском районе появится ещё одна поликлиника. Проектировать её начнут уже в следующем году. Всего же на модернизацию первичного звена здравоохранения республика до 2025 года получит из федерального бюджета 18 млрд рублей.