Игроки «Толпара» провели «урок хоккея» для уфимских школьников

Что такое хоккей и чем эта игра отличается от других видов спорта? Как отличить вратаря и что делает на скамейке тренер? Ответы на эти вопросы сегодня узнали ученики младшего звена уфимской гимназии №3. Континентальная хоккейная лига совместно с клубами запустила проект «Уроки хоккея».
«Салават» – первая команда, которая провела подобные занятия. Гостями мероприятия стали игроки молодежной хоккейной команды «Толпар», защитник Вениамин Никитин и нападающие Артем Горшков и Марсель Шайхутдинов. Один из них – выпускник этой гимназии.
Школьники задавали вопросы хоккеистам, рассмотрели экипировку, познакомились с талисманами команды, группой поддержки и приняли участие в викторине.
Этот урок стал четвертым для учащихся образовательных учреждений. Ранее к школьникам приходил Родион Амиров, Данил Башкиров, Данил Алалыкин и Шакир Мухамадуллин. Также клуб устраивает для ребят экскурсию на «Уфа-Арену».