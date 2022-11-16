Игроки «Толпара» провели «урок хоккея» для уфимских школьников

Что такое хоккей и чем эта игра отличается от других видов спорта? Как отличить вратаря и что делает на скамейке тренер? Ответы на эти вопросы сегодня узнали ученики младшего звена уфимской гимназии №3. Континентальная хоккейная лига совместно с клубами запустила проект «Уроки хоккея».

«Салават» – первая команда, которая провела подобные занятия. Гостями мероприятия стали игроки молодежной хоккейной команды «Толпар», защитник Вениамин Никитин и нападающие Артем Горшков и Марсель Шайхутдинов. Один из них – выпускник этой гимназии.

Школьники задавали вопросы хоккеистам, рассмотрели экипировку, познакомились с талисманами команды, группой поддержки и приняли участие в викторине.