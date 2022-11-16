В Уфе состоялись межмуниципальные соревнования по фигурному катанию

В Уфе состоялись межмуниципальные соревнования «Астра» по фигурному катанию на коньках. Около 100 юных спортсменок выявляли сильнейших в нескольких номинациях. Помимо фигуристок из нескольких городов республики, присутствовали спортсменки из Тольятти.
В это сложно поверить, но пятилетнюю Есению Кудинову уже можно назвать опытной фигуристкой. Спортсменка пришла в фигурное катание вслед за старшей сестрой. Есения уже два года на льду, и может показать даже прыжок в полтора оборота.
Заниматься фигурным катанием многие девочки начинают в три года. Во время выступления самых юных спортсменок судьи оценивают не только элементы вроде вращения или пока ещё совсем простеньких прыжков. Прежде всего, важно владение коньком, а также само представление программы.
В соревнованиях приняли участие спортсменки 2017 года рождения и старше в нескольких номинациях: от «Первых шагов» до третьего юношского разряда. Турнир был квалификационным, а значит, фигуристки могли выполнить нормативы. Кто-то получил свой первый спортивный разряд.
В планах у федерации есть создание именно на базе «Арены-Астра» группы по синхронному фигурному катанию. Это не олимпийский вид спорта, но в последние годы он набирает обороты. С 2000 года проводятся чемпионаты мира по синхронному фигурному катанию, российские команды дважды становились его победителями. Но в нашей республике это направление еще не развито.
Но до появления нового направления в республиканском фигурном катании ещё пройдёт время. Ну а пока спортсменки делают свои первые успехи на льду и готовятся стать будущими звёздами.