В Уфе состоялись межмуниципальные соревнования по фигурному катанию

В Уфе состоялись межмуниципальные соревнования «Астра» по фигурному катанию на коньках. Около 100 юных спортсменок выявляли сильнейших в нескольких номинациях. Помимо фигуристок из нескольких городов республики, присутствовали спортсменки из Тольятти.

В это сложно поверить, но пятилетнюю Есению Кудинову уже можно назвать опытной фигуристкой. Спортсменка пришла в фигурное катание вслед за старшей сестрой. Есения уже два года на льду, и может показать даже прыжок в полтора оборота.

Заниматься фигурным катанием многие девочки начинают в три года. Во время выступления самых юных спортсменок судьи оценивают не только элементы вроде вращения или пока ещё совсем простеньких прыжков. Прежде всего, важно владение коньком, а также само представление программы.

В соревнованиях приняли участие спортсменки 2017 года рождения и старше в нескольких номинациях: от «Первых шагов» до третьего юношского разряда. Турнир был квалификационным, а значит, фигуристки могли выполнить нормативы. Кто-то получил свой первый спортивный разряд.

Для нас фигурное катание – новое направление. Есть определенные нюансы, много маленьких детей, к которым нужно внимательно относиться: и охрана, и безопасность. Но так как фигурное катание неплохо развивается в республике, желающих заниматься много. Венер Гимазетдинов, президент территории спорта «Астра»

В планах у федерации есть создание именно на базе «Арены-Астра» группы по синхронному фигурному катанию. Это не олимпийский вид спорта, но в последние годы он набирает обороты. С 2000 года проводятся чемпионаты мира по синхронному фигурному катанию, российские команды дважды становились его победителями. Но в нашей республике это направление еще не развито.

У спортсменок, которые не могут выступать как одиночницы, получится продолжить карьеру как синхронницы. А наши одиночницы могут выступать и как одиночницы, и как синхронницы. Ульяна Тыртышная, председатель Федерации фигурного катания на коньках Республики Башкортостан