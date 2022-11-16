В Уфе прошел чемпионат республики по художественной гимнастике

Это главные соревнования для спортсменок из Башкортостана. В них приняли участие свыше 600 спортсменок из нашей республики и соседних субъектов страны.
За каждым коротким и очень волнительным выходом на ковер стоит труд юных гимнасток. Зачастую длиною в месяцы и годы. За короткое время их задача – продемонстрировать владение не только телом, но и различными предметами, к каждому из которых нужен индивидуальный подход.
Помимо башкирских спортсменок, участие в прошедших соревнованиях приняли гимнастки из соседней Челябинской области и города Вязьма. В программу чемпионата вошли как индивидуальные состязания, так и групповые упражнения. Уровень конкуренции чрезвычайно высок. В октябре спортсменка из Башкортостана завоевала золото на втором этапе Кубка сильнейших в Москве. Камилла Саитгалина стала первой в индивидуальной программе среди спортсменов 2013 года рождения.
Чемпионат Башкортостана проходил в течение трех дней. К этим соревнованиям тренеры выбирали лучших гимнасток, чтобы они могли проявить себя на столь высоком уровне. Самым младшим из тех, кто выступил на чемпионате, семь лет.
По итогам внутренних стартов будет сформирована сборная республики. Она выступит на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа. Эти соревнования пройдут в январе.