В Уфе прошел чемпионат республики по художественной гимнастике

Это главные соревнования для спортсменок из Башкортостана. В них приняли участие свыше 600 спортсменок из нашей республики и соседних субъектов страны.

За каждым коротким и очень волнительным выходом на ковер стоит труд юных гимнасток. Зачастую длиною в месяцы и годы. За короткое время их задача – продемонстрировать владение не только телом, но и различными предметами, к каждому из которых нужен индивидуальный подход.

Все предметы я люблю по-своему. Каждый из них имеет свое нравственное качество. Бывает, когда не получается. Я не сдаюсь и продолжаю отрабатывать. Стараюсь отработать до идеала. Сафия Нигматуллина, участница соревнований

Помимо башкирских спортсменок, участие в прошедших соревнованиях приняли гимнастки из соседней Челябинской области и города Вязьма. В программу чемпионата вошли как индивидуальные состязания, так и групповые упражнения. Уровень конкуренции чрезвычайно высок. В октябре спортсменка из Башкортостана завоевала золото на втором этапе Кубка сильнейших в Москве. Камилла Саитгалина стала первой в индивидуальной программе среди спортсменов 2013 года рождения.

Очень много у нас в последнее время достижений на уровне России. Дети попадают на отборы старшего тренера сборной России Сиротиной Екатерины Сергеевны. Это не может не радовать, это действительно очень высокое достижение. Ольга Очеретянная, старший тренер сборной Республики Башкортостан по художественной гимнастике

Чемпионат Башкортостана проходил в течение трех дней. К этим соревнованиям тренеры выбирали лучших гимнасток, чтобы они могли проявить себя на столь высоком уровне. Самым младшим из тех, кто выступил на чемпионате, семь лет.

Со всей республики дети принимают участие. Это Бирск, Кушнаренково, Октябрьский, Ишимбай, Туймазы. У нас сейчас вообще очень сильно развивается гимнастика в республике. У нас свыше пяти тысяч детей занимаются этим видом спорта. Оксана Бикбулатова, председатель Федерации художественной гимнастики Республики Башкортостан