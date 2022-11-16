В Башкирии беременную доставили в столичную больницу на вертолёте

В больницу Бирска доставили женщину на 27-ой неделе беременности. У пациентки диагностировали головное предлежание, отягченное преэклампсией тяжелой степени, плацентарными нарушениями второй степени. Также врачи установили, что у женщины резус отрицательная кровь без титра антител.