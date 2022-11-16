В Башкирии беременную доставили в столичную больницу на вертолёте

Из Белорецка в Уфу на вертолёте доставили беременную пациентку. Подробности сообщил в социальных сетях министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
В больницу Бирска доставили женщину на 27-ой неделе беременности. У пациентки диагностировали головное предлежание, отягченное преэклампсией тяжелой степени, плацентарными нарушениями второй степени. Также врачи установили, что у женщины резус отрицательная кровь без титра антител.
Медики приняли решение перенаправить пациентку в РКБ им. Куватова на вертолёте. К счастью, женщина была оперативно доставлена в столичную больницу – пациентке оказали своевременную помощь.
Фото: министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.