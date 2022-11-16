Эксперты прокомментировали 4 место Башкирии в рейтинге научно-технологического развития регионов

С одной стороны это результат оценки федеральным центром тех проектов и инициатив, которые команда под руководством Радия Хабирова запустила с 2018-2019 гг. С другой стороны это оценка тех усилий и результатов, которые мы прилагаем в рамках Евразийского НОЦ. Это означает, что все те проекты, которые запущены, технологические проекты НОЦ, достигают результатов, которые ведут к позитивному месту в рейтинге. У нас в Башкортостане выросло количество исследователей, в десятки раз выросло количество передовых производственных технологий, которые мы передаем в промышленность. Объемы федеральных дотаций выросли в секторе исследований и разработок. Это тоже очевидно, потому что получаем федеральные мегагранты, это поддержка проекта кампуса.

Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки