Эксперты прокомментировали 4 место Башкирии в рейтинге научно-технологического развития регионов

Башкортостан официально признан одним из лидеров в стране по развитию науки и технологий. Сегодня республика заняла четвёртое место в первом Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов за 2021 год. Рейтинг сформирован по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Об этом сообщает в социальных сетях Радий Хабиров.

«Локомотивом для наших успехов, конечно, является Евразийский НОЦ. Вузы Башкортостана стали заметными на карте мировой науки, мы реализуем крупные федеральные проекты – начинаем строить межвузовский кампус, в республике появился большой Уфимский университет науки и технологий. В течение двух лет работают молодежные лаборатории НОЦ, в партнерстве с крупными промышленными предприятиями запустили Передовую инженерную школу. Немаловажно, что мы выделили 200 млн рублей на стажировки и улучшение жилищных условий для наших молодых ученых и преподавателей. Не забыли и про социальную сторону вопроса», – подытожил Глава республики.

Эксперты из научной среды называют такое высокое место республики в рейтинге с одной стороны прорывом, с другой – закономерностью. Это итог системной работы по развитию науки и технологий в Башкортостане.

С одной стороны это результат оценки федеральным центром тех проектов и инициатив, которые команда под руководством Радия Хабирова запустила с 2018-2019 гг. С другой стороны это оценка тех усилий и результатов, которые мы прилагаем в рамках Евразийского НОЦ. Это означает, что все те проекты, которые запущены, технологические проекты НОЦ, достигают результатов, которые ведут к позитивному месту в рейтинге. У нас в Башкортостане выросло количество исследователей, в десятки раз выросло количество передовых производственных технологий, которые мы передаем в промышленность. Объемы федеральных дотаций выросли в секторе исследований и разработок. Это тоже очевидно, потому что получаем федеральные мегагранты, это поддержка проекта кампуса.  

Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки

Большая и слаженная работа в течение нескольких лет показала свой результат.  Это работа на правильное развитие, создание и дальнейшее продвижение Евразийского НОЦ, это работа с нашими вузами, опорными вузами Башкортостана. Это то, что мы делали в рамках «Приоритета-2030», это большая кооперация с нашими основными крупными промышленными предприятиями, на базе которых совместно с вузом мы делаем инженерные школы. Это открытые и эффективно работающие лаборатории наших молодых учёных.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Эксперты также отмечают, что высокое место в рейтинге нашей республике обеспечило практическое внедрение инноваций в реальное производство. В регионе для этого созданы необходимые институты развития.

 Корпорация развития является одним из эффективных и действенных инструментов нашего правительства. Глава республики постоянно уделяет внимание работе этого института, который как раз обеспечивает внедрение результатов. Без Корпорации развития делать это было бы значительно сложнее. 

Александр Дегтярев, вице-президент Академии наук Республики Башкортостан

Четвёртое место в рейтинге научно-технологического развития – большая заслуга, большой показатель, к которому мы шли не один год. Дело в том, что в последние годы с приходом Радия Фаритовича Хабирова, с приходом Камиля Нуралаевича Рамазанова в Академию наук, оживилась вся научно-техническая политика. То, что мы заняли такое достойное и почётное место, говорит о том, что у нас есть потенциал.

Альфия Кузнецова, доктор экономических наук, начальник научно-организационного отдела Академии наук Республики Башкортостан
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