Эксперты прокомментировали 4 место Башкирии в рейтинге научно-технологического развития регионов

Башкортостан официально признан одним из лидеров в стране по развитию науки и технологий. Сегодня республика заняла четвёртое место в первом Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов за 2021 год. Рейтинг сформирован по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Об этом сообщает в социальных сетях Радий Хабиров.
«Локомотивом для наших успехов, конечно, является Евразийский НОЦ. Вузы Башкортостана стали заметными на карте мировой науки, мы реализуем крупные федеральные проекты – начинаем строить межвузовский кампус, в республике появился большой Уфимский университет науки и технологий. В течение двух лет работают молодежные лаборатории НОЦ, в партнерстве с крупными промышленными предприятиями запустили Передовую инженерную школу. Немаловажно, что мы выделили 200 млн рублей на стажировки и улучшение жилищных условий для наших молодых ученых и преподавателей. Не забыли и про социальную сторону вопроса», – подытожил Глава республики.
Эксперты из научной среды называют такое высокое место республики в рейтинге с одной стороны прорывом, с другой – закономерностью. Это итог системной работы по развитию науки и технологий в Башкортостане.
Эксперты также отмечают, что высокое место в рейтинге нашей республике обеспечило практическое внедрение инноваций в реальное производство. В регионе для этого созданы необходимые институты развития.