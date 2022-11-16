В Уфе транспортная компания «Башавтотранс» переводит автобусы на новое расписание

С 1 декабря транспортная компания «Башавтотранс» переводит междугородние и пригородные автобусы на новое расписание. Новый режим работы был утврежден на осенне-зимний период 2022-2023 годов.
Информация о новом расписании размещена на сайте перевозчика. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте «Башавтотранса» или в мобильном приложении «Автовокзалы Башкортостана».
Подробнее узнать о графике работы автобусов, а также забронировать билеты можно по номеру горячей линии транспортной компании: 8(347)26-26-662.