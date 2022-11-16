В Башкирии из-за благоустройства территории демонтировали памятник Хании Фархи

В Татышлинском районе убрали памятник народной артистке Хание Фархи. Памятник, созданный из бронзы, установили всего полгода назад.
Обеспокоенные жители попросили пояснить, зачем скульптура, посвященная покойной певице, была демонтирована. В администрации района заверили жителей, что это временная мера, пока благоустраивают прилегающую территорию.
Сообщается, что на территории сделают освещение, положат плитку и установят подставки для цветов. Памятник после благоустройства вернут на место к 30 мая, 2023 года - дню рождения знаменитой певицы.