В Башкирии из-за благоустройства территории демонтировали памятник Хании Фархи

В Татышлинском районе убрали памятник народной артистке Хание Фархи. Памятник, созданный из бронзы, установили всего полгода назад. 

Фото №1 - В Башкирии из-за благоустройства территории демонтировали памятник Хании Фархи

Обеспокоенные жители попросили пояснить, зачем скульптура, посвященная покойной певице, была демонтирована. В администрации района заверили жителей, что это временная мера, пока благоустраивают прилегающую территорию. 

Сообщается, что на территории сделают освещение, положат плитку и установят подставки для цветов. Памятник после благоустройства вернут на место к 30 мая, 2023 года - дню рождения знаменитой певицы. 

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии