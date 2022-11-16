Башкирия представила два крупных дорожных проекта на форуме «Транспорт России»

От строительства мостов и дорог до новых железнодорожных линий и скоростного судоходства. В Москве завершился второй день Международного форума «Транспорт России». Башкортостан уже традиционно представляет на площадке свой стенд, где презентуют крупнейшие инфраструктурные проекты. В этом году общий объем дорожного фонда является рекордным и составляет более 35 млрд рублей.
То, какой будет башкирская столица в ближайшем будущем, теперь знают не только уфимцы. На международном транспортном форуме Башкортостан презентовал два крупных дорожных проекта: мостовой переход через реку Белую в створе улицы Интернациональной стоимостью в 35 млрд. рублей; проект «Южные ворота», который обойдется в 16 млрд. Реализация проектов имеет критически важное значение в стратегии развития не только транспортной среды.
Дорожная сеть Башкортостана – вторая по протяженности в стране и одна из самых разветвленных. Эффективная реализация транспортной реформы – это не только вопрос комфорта, но и безопасности. Именно поэтому в нынешнем году общий объем дорожного фонда увеличен почти на 20%, составив рекордные 35 млрд рублей. В эксплуатацию введут около тысячи км дорог после ремонта, порядка 60 км – после реконструкции.
На полях форума обсудили стратегию развития городского транспортной системы. Этим вопросом сейчас занимаются аналитики, которые просчитывают существующие потоки и анализируют возможные, наиболее оптимальные.
Говорили и о водном транспорте, в частности, развитии скоростного пассажирского судоходства. Центральное конструкторское бюро имени Алексеева готово поставить для республики суда на воздушных крыльях. Правда, пока есть определенные трудности с недостаточностью глубины рек. Что, однако, не ставит крест на проекте, который имеет туристический потенциал.
Интерес к рекам республики проявил и судомеханический завод из Костромы. Производимые им катера способны плавать и по мелководью, причем для их использования вовсе не обязательно обустраивать причалы.
Накануне на полях форума премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что отныне планирование развития транспортной отрасли будет осуществляться на пять лет. Это позволит более системно решать проблемы транспортной доступности как в масштабах всей страны, так и в разрезе муниципалитетов. К слову, проекты республики в федеральном правительстве оценили положительно. Уже при более детальном контакте власти намерены проговорить и вопросы железнодорожного строительства.
Среди них, например, строительство 170 км ветки Сибай-Сара, которая обеспечит прямую связь восточных районов Среднего и Северного Урала с Казахстаном, Средней Азией, Китаем, районами Нижней Волги и Кавказа в обход загруженного Челябинского железнодорожного узла. Расстояние до границ с Казахстаном сократится на 250 км. Вновь вернутся к обсуждению проекта Уфимского железнодорожного кольца, который также повысит транспортную доступность и поможет разгрузить существующие магистрали.