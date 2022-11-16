Башкирия представила два крупных дорожных проекта на форуме «Транспорт России»

От строительства мостов и дорог до новых железнодорожных линий и скоростного судоходства. В Москве завершился второй день Международного форума «Транспорт России». Башкортостан уже традиционно представляет на площадке свой стенд, где презентуют крупнейшие инфраструктурные проекты. В этом году общий объем дорожного фонда является рекордным и составляет более 35 млрд рублей.

То, какой будет башкирская столица в ближайшем будущем, теперь знают не только уфимцы. На международном транспортном форуме Башкортостан презентовал два крупных дорожных проекта: мостовой переход через реку Белую в створе улицы Интернациональной стоимостью в 35 млрд. рублей; проект «Южные ворота», который обойдется в 16 млрд. Реализация проектов имеет критически важное значение в стратегии развития не только транспортной среды.

Данный проект позволит оптимизировать ежедневную миграцию населения, заезд в город. Существенно разгрузит наш Южный выезд, наши мосты. Мансаф Низакаев, руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения Республики Башкортостан»

Наша работа выстроена на опережение. Мы должны заранее подготовить площадки и для увеличения строительства многоквартирных домов. Мы должны стратегически идти на опережение. Потому что если дорог нет, ничего не будет развиваться. Алан Марзаев, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Дорожная сеть Башкортостана – вторая по протяженности в стране и одна из самых разветвленных. Эффективная реализация транспортной реформы – это не только вопрос комфорта, но и безопасности. Именно поэтому в нынешнем году общий объем дорожного фонда увеличен почти на 20%, составив рекордные 35 млрд рублей. В эксплуатацию введут около тысячи км дорог после ремонта, порядка 60 км – после реконструкции.

Глава республики поставил это направление в приоритет. Только качественные дороги могут сделать жизнь башкортостанцев комфортнее. Мы видим высокую оценку нашей работы со стороны федерального правительства. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

На полях форума обсудили стратегию развития городского транспортной системы. Этим вопросом сейчас занимаются аналитики, которые просчитывают существующие потоки и анализируют возможные, наиболее оптимальные.

Если, например, мы вычислим, что по какой-то определенной улице идут 10 похожих маршрутов, то будет предложено какие-то маршруты оптимизированы. Артур Романенко, заместитель генерального директора ФАО «Росдорнии»

Говорили и о водном транспорте, в частности, развитии скоростного пассажирского судоходства. Центральное конструкторское бюро имени Алексеева готово поставить для республики суда на воздушных крыльях. Правда, пока есть определенные трудности с недостаточностью глубины рек. Что, однако, не ставит крест на проекте, который имеет туристический потенциал.

«Валдай» как раз мелкосидящий, поэтому в принципе подходит для вашего региона. Договорились совместно просмотреть маршруты, просмотреть глубины. Сергей Итальянцев, генеральный директор АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева»

Интерес к рекам республики проявил и судомеханический завод из Костромы. Производимые им катера способны плавать и по мелководью, причем для их использования вовсе не обязательно обустраивать причалы.

Я считаю, что все населенные пункты, находящиеся на берегах малых рек, в этом заинтересованы, потому что не требуются причальных сооружений. Во-вторых, достаточно хорошие скоростные характеристики, третье – там все отечественное. Андрей Смирнов, председатель совета директоров АО «Костромской судомеханический завод»

Накануне на полях форума премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что отныне планирование развития транспортной отрасли будет осуществляться на пять лет. Это позволит более системно решать проблемы транспортной доступности как в масштабах всей страны, так и в разрезе муниципалитетов. К слову, проекты республики в федеральном правительстве оценили положительно. Уже при более детальном контакте власти намерены проговорить и вопросы железнодорожного строительства.