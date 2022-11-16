Подлодка «Уфа» пополнила состав ВМФ России

Подводная лодка «Уфа» сегодня вошла в состав ВМФ России и готова к выполнению боевых задач. Дизель-электрическая субмарина, названная в честь башкирской столицы, четвертая из шести подводных лодок, изготовленных для Тихоокеанского флота страны.

Длина «Уфы» составляет почти 74 метра, ширина – около десяти. В автономном плавании она может находиться полтора месяца. Субмарины, сконструированные по спецпроекту, самые тихие в мире – обнаружить под водой их практически невозможно.

Лодка достаточно малошумная. И если первые проекты назвали "черной дырой", то эта – в квадрате. И, конечно, все зависит от профессионализма экипажа. Николай Евменов, главнокомандующий Военно-морским флотом

Напомним, субмарина была спущена на воду 31 марта этого года. В церемонии на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге принял участие Глава Башкортостана. Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова стала «крёстной» для подводной лодки «Уфа». Радий Хабиров в соцсетях отметил, что для нашей республики вхождение субмарины в состав ВМФ страны большая честь. Серьезную работу, чтобы подлодка получила имя столицы Башкортостана, проделал Ульфат Мустафин.

На этой лодке внедрены предложения, которые были вынесены госкомиссией при сдаче предыдущей лодки «Магадан». Александр Бузаков, генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи»