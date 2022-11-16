Подлодка «Уфа» пополнила состав ВМФ России

Подводная лодка «Уфа» сегодня вошла в состав ВМФ России и готова к выполнению боевых задач. Дизель-электрическая субмарина, названная в честь башкирской столицы, четвертая из шести подводных лодок, изготовленных для Тихоокеанского флота страны.
Длина «Уфы» составляет почти 74 метра, ширина – около десяти. В автономном плавании она может находиться полтора месяца. Субмарины, сконструированные по спецпроекту, самые тихие в мире – обнаружить под водой их практически невозможно.
Напомним, субмарина была спущена на воду 31 марта этого года. В церемонии на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге принял участие Глава Башкортостана. Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова стала «крёстной» для подводной лодки «Уфа». Радий Хабиров в соцсетях отметил, что для нашей республики вхождение субмарины в состав ВМФ страны большая честь. Серьезную работу, чтобы подлодка получила имя столицы Башкортостана, проделал Ульфат Мустафин.