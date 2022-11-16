В Башкирии показали, как проверяют техническое состояние зимних горок

Зимние горки приравняли к немеханизированным аттракционам, для их использования нужно получить разрешение. Как местным властям, так и индивидуальным предпринимателям. Там, где они уже установлены, проводится оценка технического состояния.



На каждую сертифицированную горку должна быть декларация соответствия. Без такого документа устанавливать и эксплуатировать в зимнее время деревянные, ледяные и комбинированные горки теперь нельзя. А на каждом объекте в обязательном порядке должны быть установлены таблички с правилами поведения на аттракционе. Изменились и требования безопасности.

В соответствии с регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» зимние горки отнесены к немеханизированным видам аттракционов. К ним предъявляются такие же требования, как и к другим видам аттракционов, в том числе обязательная государственная регистрация. Ильшат Закиров, главный специалист за аттракционной техникой инспекции Гостехнадзора Республики Башкортостан



Возле каждой горки должен дежурить сотрудник, который будет следить за очередью, чтобы на лестницах не скапливалось много детей. Для самых маленьких мелеузовцев местные власти установят ещё несколько горок, которые установят на площади и в парках.

Горка была приобретена для центральной площади. Также мы планируем приобрести для детей маленькие горки, соответствующие сертификатам, которые требует законодательство. Азамат Хасанов, глава администрации г. Мелеуза

Аттракцион пока еще не работает, но уже привлекает внимание местных жителей и детей. Говорят, что раньше катались с ледяных горок. И теперь с нетерпением ждут начала сезона, чтобы опробовать новое сооружение.

Я думаю, что горка очень красивая получится, она же еще будет покрываться льдом. Для безопасности, если она проверена, я думаю, хорошая горка будет для детей. Я с внучкой люблю ходить на горку, она любит тоже кататься. Нажиба Бикташева, жительница г. Мелеуза

