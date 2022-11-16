В Башкирии показали, как проверяют техническое состояние зимних горок

Зимние горки приравняли к немеханизированным аттракционам, для их использования нужно получить разрешение. Как местным властям, так и индивидуальным предпринимателям. Там, где они уже установлены, проводится оценка технического состояния.
На каждую сертифицированную горку должна быть декларация соответствия. Без такого документа устанавливать и эксплуатировать в зимнее время деревянные, ледяные и комбинированные горки теперь нельзя. А на каждом объекте в обязательном порядке должны быть установлены таблички с правилами поведения на аттракционе. Изменились и требования безопасности.
Возле каждой горки должен дежурить сотрудник, который будет следить за очередью, чтобы на лестницах не скапливалось много детей. Для самых маленьких мелеузовцев местные власти установят ещё несколько горок, которые установят на площади и в парках.
Аттракцион пока еще не работает, но уже привлекает внимание местных жителей и детей. Говорят, что раньше катались с ледяных горок. И теперь с нетерпением ждут начала сезона, чтобы опробовать новое сооружение.
До начала эксплуатации специалисты ещё проведут техническое освидетельствование объекта и зарегистрируют горку в установленном порядке в Гостехнадзоре. Эту работу проведут в ближайшее время. Ну а впервые скатиться с нового аттракциона дети смогут в начале декабря.