В Башкирии врачи спасают недоношенных детей от слепоты

Во всём мире в середине ноября отмечается День недоношенных детей. В Республиканскую клиническую детскую больницу ежегодно поступают в среднем 1200 таких малышей, из них у четверти диагностируют ретинопатию. Это поражение сетчатки глаза. Патологию лечат в Уфе. Специалисты РДКБ спасли от слепоты уже 450 таких детей.



Медсестра как медмама. Родная от крохи отказалась. Девочка едва не осталась незрячей. Поставили диагноз ретинопатия. Сделали операцию. За малышкой наблюдает медработник, проводит с ней время, кормит. Медсестра первая, кого смогла увидеть кроха.

Эта кроха преподносила сюрпризы, ещё не успев появиться свет. Под его лучами теперь купается. Так переводится имя девочки, её назвали Нургиза. Всё же яркий свет некоторое время будет малышке противопоказан. Предстоит операция – лазерная коагуляция сетчатки.

Помогают открыть глаза на мир новорождённым в Республиканской клинической детской больнице.

Недоношенных малышей с ретинопатией в Башкортостане выявляют, оперируют и наблюдают только здесь.