В Детской школе искусств Янаула появились новые инструменты и оборудование

В Детской школе искусств обновили музыкальные инструменты и оборудование. Такая возможность появилась благодаря национальному проекту «Культура».
Всего в школу поступило более 15 музыкальных инструментов, среди них шесть фортепиано, домры, балалайки, концертные баяны и аккордеоны, интерактивное и звуковое оборудование, а также электрический гончарный круг, офортный станок с ручным управлением и набор для линогравюры.
Педагоги школы искусств отмечают, что теперь уроки с детьми станут более продуктивными.