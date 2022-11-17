В Детской школе искусств Янаула появились новые инструменты и оборудование

В Детской школе искусств обновили музыкальные инструменты и оборудование. Такая возможность появилась благодаря национальному проекту «Культура».

Всего в школу поступило более 15 музыкальных инструментов, среди них шесть фортепиано, домры, балалайки, концертные баяны и аккордеоны, интерактивное и звуковое оборудование, а также электрический гончарный круг, офортный станок с ручным управлением и набор для линогравюры.

Педагоги школы искусств отмечают, что теперь уроки с детьми станут более продуктивными.

В этом году Детская школа искусств в рамках национального проекта «Культура», проекта «Культурная среда» освоила 6 миллионов 311 тысяч рублей. Из них, получается, федеральный бюджет – это 5 млн 195 тысяч рублей, республиканский бюджет – 959 тысяч рублей, местный бюджет – 126 тысяч рублей. Потребность была в фортепиано, потому что многим инструментам уже за 50 лет. Поэтому то, что мы в этом году разом приобрели шесть инструментов, очень большая удача.

Ильяс Тимиршин, директор Янаульской детской школы искусств
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