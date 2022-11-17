Стали известны подробности аварии с автобусом в Башкирии

Накануне, 16 ноября, в Благоварском районе произошла смертельная авария с пассажирским автобусом. ГИБДД республики сообщает подробности случившегося.

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На 1389 км автодороге Самара-Уфа-Челябинск 53-летний житель Москвы на «Рено Дастер» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, за рулём которого находился 42-летний водитель из Татарстана. В слоне пассажирского транспорта находился 21 пассажир. Автобус двигался по маршруту Уфа-Альметьевск.

В аварии погиб водитель иномарки. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. Было установлено, что погибший в аварии не был пристёгнут ремнями безопасности. По факту произошедшего проводится проверка.

Превышение скорости и выезд на встречную полосу движения — это самые аварийно-опасные нарушения ПДД. Особенно опасным является выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, так как часто данное нарушение приводит к весьма печальным последствиям вплоть до летального исхода.

пресс-служба ГИБДД РБ 
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