Стали известны подробности аварии с автобусом в Башкирии

Накануне, 16 ноября, в Благоварском районе произошла смертельная авария с пассажирским автобусом. ГИБДД республики сообщает подробности случившегося.
На 1389 км автодороге Самара-Уфа-Челябинск 53-летний житель Москвы на «Рено Дастер» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, за рулём которого находился 42-летний водитель из Татарстана. В слоне пассажирского транспорта находился 21 пассажир. Автобус двигался по маршруту Уфа-Альметьевск.
В аварии погиб водитель иномарки. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. Было установлено, что погибший в аварии не был пристёгнут ремнями безопасности. По факту произошедшего проводится проверка.