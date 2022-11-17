Стали известны подробности аварии с автобусом в Башкирии

Превышение скорости и выезд на встречную полосу движения — это самые аварийно-опасные нарушения ПДД. Особенно опасным является выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, так как часто данное нарушение приводит к весьма печальным последствиям вплоть до летального исхода.

пресс-служба ГИБДД РБ