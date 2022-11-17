В Башкирии мать морила голодом двойняшек

В Дюртюлинском районе местной жительнице предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей.

По данным межрайонной прокуратуры, у женщины есть 10-летние двойняшки. Воспитанием детей она не занималась, злоупотребляла спиртными напитками. Дети находились в антисанитарных условиях, а также нерегулярно питались.