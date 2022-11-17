В Уфе прошёл гала-концерт фестиваля «Мы раскрываем крылья»

Национальный симфонический оркестр выступил вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Проект учрежден Министерством культуры республики и организован в рамках нацпроекта «Культура». Благодаря ему многие талантливые ребята впервые вышли на большую сцену и почувствовали себя настоящими артистами.

Преподавателей здесь легко спутать с родителями, они от своих учеников не отходят. Последние советы перед выступлением. Для кого-то это будет первое знакомство с большой сценой. У ребят сегодня всё как у настоящих артистов – музыканты, публика, гримёры.

К юным артистам музыканты относились с особым трепетом. Главный дирижёр Дмитрий Крюков, казалось, каждого выходящего на сцену отечески берёт под своё крыло, иногда успевая дирижировать не только оркестром, но и залом – ради комфорта юного артиста.

Семилетняя Кира Иванова – самая юная участница фестиваля. Но опыт у певицы большой. Как говорит сама артистка, поёт она с трёх лет. Кира не видит. О том, что вокруг, ей рассказывает мама. А после выступления она попросила её лишь об одном.

На сцене сияли десятки таких звёзд. Певцы, пианисты, скрипачи. У каждого, несмотря на юный возраст, за плечами уже непростой путь. Но стоя на сцене, они забывают обо всём. А у кого-то здесь исполнились и заветные желания.

Уже не первый год на фестивале «Мы раскрываем крылья» исполняются детские мечты талантливых ребят со всей республики.

Национальный оркестр республики проделал большую работу. Подготавливали партитуры, создавали аранжировки, с каждым ребёнком репетировали выступление.