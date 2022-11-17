Стала известна дата итогового сочинения для выпускников Башкирии

Стало известно, когда учащиеся 11-х классов в Башкирии напишут итоговое сочинение. Дату экзамена назначило министерство образования республики.
Будущие выпускники и обучающиеся в средних профессиональных образовательных организациях для получения аттестатов экстерном напишут итоговое сочинение 7 декабря. Экзамен могут также сдавать и учащиеся прошлых лет, и студенты колледжей.
Заявление на участие подается не позднее, чем за две недели. Школьники будут писать эссе в родных стенах, для остальных приказом ведомства определены площадки проведения. Получение результата «зачет» является одним из условий допуска к ЕГЭ.