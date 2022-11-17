В Уфе ещё один водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В микрорайоне Дёма в Уфе произошла авария, в которой пострадала 49-летняя женщина. Виновник ДТП скрылся.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, инцидент произошёл у дома №2 по улице Магистральной. Женщина пересекала проезжую часть по «зебре», когда на неё наехал неизвестный человек.
С травмами пешеход обратилась за медицинской помощью. Сейчас ведутся поиски виновники аварии.
Всех, кто стал очевидцем этого ДТП или обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам 02 или 8 347 237 02 02.