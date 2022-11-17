В Уфе ещё один водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В микрорайоне Дёма в Уфе произошла авария, в которой пострадала 49-летняя женщина. Виновник ДТП скрылся.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, инцидент произошёл у дома №2 по улице Магистральной. Женщина пересекала проезжую часть по «зебре», когда на неё наехал неизвестный человек.