В Уфе ещё один водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В микрорайоне Дёма в Уфе произошла авария, в которой пострадала 49-летняя женщина. Виновник ДТП скрылся.

Фото №1 - В Уфе ещё один водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, инцидент произошёл у дома №2 по улице Магистральной. Женщина пересекала проезжую часть по «зебре», когда на неё наехал неизвестный человек.

С травмами пешеход обратилась за медицинской помощью. Сейчас ведутся поиски виновники аварии.

Всех, кто стал очевидцем этого ДТП или обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам 02 или 8 347 237 02 02.

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