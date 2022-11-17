В Башкирии из-за конфликта на работе погиб электросварщик

В Башкирии Гострудинспекция ведёт расследование несчастного случая, который произошёл на заводе в Туймазах.
21 сентября 61-летний электросварщик получил от мастера цеха задачу по сборке и сварке лонжеронов. После обеда начальник дал помощнику электросварщика другую задачу, но мужчина попросил не лишать его помощи. Между рабочим и начальником вспыхнула ссора. Мастер ударил электросварщика кулаком в лицо, от чего мужчина упал на чугунную напольную плитку и ударился головой. Он получил травму и был госпитализирован. К сожалению, пострадавший впал в кому, а 27 сентября скончался.
Комиссия решила, что смерть сотрудника не связана с производством. Однако Гострудинспекция всё равно проводит проверку и расследование случившегося.
Гибель сотрудника в результате противоправных действий его коллеги не освобождает предприятие от обязанности квалифицировать произошедшее как несчастный случай, связанный с производством, поскольку электросварщик получил телесные повреждения на своем рабочем месте.
Мастер цеха стал фигурантом уголовного дела.