В Башкирии сотрудники ДПС пришли на помощь водителю в беде

В Башкирии сотрудники дорожно-патрульной службы пришли на помощь водителю, который попал в беду. Об этом в социальных сетях рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

13 ноября ночью на автодороге Уфа-Оренбург лейтенант полиции Эльвир Газизов и старший лейтенант полиции Вадим Аминов заметили на проезжей части автомобиль «Опель Астра». Оказалось, у водителя закончилось топливо, а телефон отключился без зарядки.

Сотрудники ДПС переместили машину на безопасное место, а после помогли достать топливо. Молодой человек за рулём иномарки смог благополучно продолжить путь.