В Башкирии неизвестный зверь выпил кровь гусей

В одной из деревень Шаранского района в ночь с 16 на 17 ноября произошло нападение неизвестного животного на гусей. Об этом ИА «Башинформу» рассказала местная жительница.

Как рассказала женщина, она загнала гусей в хлев. На следующий день птиц должны были забить, но на утро хозяйка нашла 12 гусей мёртвыми. При этом в сарае не было следов борьбы, пуха или крови. Также хозяева не слышали лая собак, шума или гогота птиц.