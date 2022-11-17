В Башкирии мужчину осудили за поджог дома сестры

В Илишевском районе перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в поджоге дома родственницы.

В марте 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился во дворе дома своей сестры в селе Исанбаево. Между родственниками произошла ссора. В один момент он поджёг дом и скрылся.