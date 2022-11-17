В Башкирии мужчину осудили за поджог дома сестры

В Илишевском районе перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в поджоге дома родственницы.

Фото №1 - В Башкирии мужчину осудили за поджог дома сестры

В марте 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился во дворе дома своей сестры в селе Исанбаево. Между родственниками произошла ссора. В один момент он поджёг дом и скрылся.

Огонь уничтожил домашнее имущество, однако в пожаре никто не пострадал. Помещению был причинен ущерб на сумму 380 тысяч рублей. Свою вину мужчина полностью признал. Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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