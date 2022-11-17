Госсобрание Башкирии одобрило в первом чтении бюджет республики на 2023 год

Прогноз социально-экономического развития и бюджет республики обсудили сегодня в Госсобрании. Там прошло пленарное заседание парламента. Депутаты рассмотрели более 50 вопросов. Участие в рассмотрении законопроектов также приняли представители партий, не представленных в Курултае.

В первом чтении сегодня был утвержден проект закона о бюджете республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

В целом большая часть бюджета направлена на социальные составляющие: образование, культура, здравоохранение, спорт. Мы проголосовали, чтобы поддержать данный бюджет. Владимир Нагорный, председатель комитета Госсобрания Республики Башкортостан/ партия «Справедливая Россия - патриоты - за правду»/

Также депутатский корпус утвердил увеличение на 10% выплат детям-инвалидам, оставшимся без попечения родителей. Ранее представители партии ЛДПР инициировали установление выплаты в размере прожиточного минимума. Сегодня она ниже.