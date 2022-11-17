В Уфе назвали обладателя премии «Золотой скальпель»

В Уфе прошла церемония вручения «Золотого скальпеля». Ею по итогам года награждается лучший хирург республики. Обладателем престижной награды в 2022-м стал заведующий отделением торакальной хирургии клиники БГМУ Артур Авзалетдинов.

Он впервые провел непростую операцию – робот-ассистированная пластика пищевода по Льюису. Врачам пришлось удалить пациенту часть пищевода и соединить его с желудком. Оперировать приходилось одновременно и в области грудной клетки, и брюшной полости. На все потребовалось шесть часов.