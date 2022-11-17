В Уфе предприятие «Центр недвижимости» признали банкротом

Итоги конкурсного производства рассмотрят на заседании, которое назначили на апрель 2023 года. В акте также указано, что в 2015 году в отношении «Центра недвижимости» уже было возбуждено дело о банкротстве, однако производство по нему прекратили в связи с утверждением мирового соглашения.