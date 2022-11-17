В Уфе предприятие «Центр недвижимости» признали банкротом

В Уфе признали банкротом муниципальный "Центр недвижимости". Соответствующий акт о решении арбитражного суда был опубликован на официальном сайте.
Сумма кредиторской задолженности организации превышает 144,4 млн рублей. На основе анализа финансового состояния предприятия был сделан вывод о неплатежеспособности. Конкурсным управляющим предприятия был назначен Айдар Кутдусов.
Итоги конкурсного производства рассмотрят на заседании, которое назначили на апрель 2023 года. В акте также указано, что в 2015 году в отношении «Центра недвижимости» уже было возбуждено дело о банкротстве, однако производство по нему прекратили в связи с утверждением мирового соглашения.