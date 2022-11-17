Депутаты Госсобрания Башкирии приняли в первом чтении проект бюджета на ближайшие три года

Башкирский парламент одобрил в первом чтении республиканский бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Он будет корректироваться с учетом предложений, прозвучавших на заседании Госсобрания. Также депутатский корпус обсудил трехлетний прогноз социально-экономического развития региона. Повестка включала более 50 вопросов.
Социально-экономическая сфера республики сохраняет положительную динамику. Объемы инвестиций, валовой региональный продукт, развитие бизнеса – показатели, по которым оценивается успешность. Экспорт переориентирован на новые рынки в дружественных странах. Прогноз экономического развития региона обсудили на заседании Госсобрания.
Депутаты башкирского парламента согласовали в первом чтении бюджет республики на три года. Дефицит на будущий год планируется в сумме 14,5 миллиардов рублей, но он полностью обеспечен источниками финансирования. В 2023 году продолжится реализация республиканских программ «Башкирские дворики», ремонт подъездов. Большой объем средств направят в социальную сферу, дополнительную поддержку получит аграрный сектор.
Участники СВО смогут покупать квартиры по льготной цене. Стоимость жилплощади будет ниже рыночной. Мерой поддержки могут воспользоваться супруга или родители. Действовать будет норма в 15 городах и муниципалитетах республики. Также военнослужащие и члены их семей освобождаются от транспортного налога за этот год.
В повестку 48-го заседания парламента было включено более 50 вопросов. С инициативой внести изменения в «Трудовой кодекс» выступила депутат Комитета по здравоохранению, соцполитике и делам ветеранов. Она предполагает преимущество для предпенсионеров и участников боевых действий при сокращении с работы. Проект должен пройти одобрение в Госдуме.
В республике появится новый праздник. Его будут отмечать 1 декабря. Будут чествовать лучших сотрудников промышленной отрасли.