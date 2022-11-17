Депутаты Госсобрания Башкирии приняли в первом чтении проект бюджета на ближайшие три года

Башкирский парламент одобрил в первом чтении республиканский бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Он будет корректироваться с учетом предложений, прозвучавших на заседании Госсобрания. Также депутатский корпус обсудил трехлетний прогноз социально-экономического развития региона. Повестка включала более 50 вопросов.

Социально-экономическая сфера республики сохраняет положительную динамику. Объемы инвестиций, валовой региональный продукт, развитие бизнеса – показатели, по которым оценивается успешность. Экспорт переориентирован на новые рынки в дружественных странах. Прогноз экономического развития региона обсудили на заседании Госсобрания.

Объем инвестиций по полугодию мы закончили с динамикой 104,1%. По году мы предполагаем также закончить в положительной динамике – перейти барьер 500 млрд рублей объема привлеченных инвестиций. В промышленной политике два года подряд республика по эффективности занимает лидирующую позицию. Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства - министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Депутаты башкирского парламента согласовали в первом чтении бюджет республики на три года. Дефицит на будущий год планируется в сумме 14,5 миллиардов рублей, но он полностью обеспечен источниками финансирования. В 2023 году продолжится реализация республиканских программ «Башкирские дворики», ремонт подъездов. Большой объем средств направят в социальную сферу, дополнительную поддержку получит аграрный сектор.

Средства на сельское хозяйство составят в 2023 году порядка 8 млрд рублей. При формировании бюджета мы дополнительно изыскали средства на поддержку сельского хозяйства. Значительная доля предусмотренных бюджетных ассигнований будет направлена на предоставление субсидий организациям АПК по более 30 направлений. Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства-министр финансов Республики Башкортостан

Участники СВО смогут покупать квартиры по льготной цене. Стоимость жилплощади будет ниже рыночной. Мерой поддержки могут воспользоваться супруга или родители. Действовать будет норма в 15 городах и муниципалитетах республики. Также военнослужащие и члены их семей освобождаются от транспортного налога за этот год.

Нет привязки к мощности автотранспорта. Это может быть и грузовик, и мотоцикл. Эта норма кажется нам справедливой, потому что мобилизованные не пользуются автотранспортом. Во-вторых, это одна из социальных мер поддержки этих семей. Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан

В повестку 48-го заседания парламента было включено более 50 вопросов. С инициативой внести изменения в «Трудовой кодекс» выступила депутат Комитета по здравоохранению, соцполитике и делам ветеранов. Она предполагает преимущество для предпенсионеров и участников боевых действий при сокращении с работы. Проект должен пройти одобрение в Госдуме.

Есть уголовное наказание за отказ работодателя о принятии на работу лиц предпенсионного возраста, однако здесь не оговаривается, что эта категория имеет преимущественное право при сокращении. Гюзель Юсупова, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан / Партия КПРФ/