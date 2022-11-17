Ученые установили прямую связь наушников с риском потери слуха

Ученые выяснили, что более миллиарда молодых людей до 30 лет подвержены риску потери слуха из-за неправильного использования наушников. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в настоящий момент около 430 тысяч человек имеют проблемы со слухом.

Особенно подвержены этой проблеме молодые люди, которые используют наушники. Исследователи установили, что подростки и молодые люди часто слушают музыку в наушниках на громкости до 105 дб. Это превышает допустимый уровень в 80 дб.