Учёные со всей России собрались в Уфимском нефтяном университете. В УГНТУ завершился проектный интенсив «Технологии декарбонизации». Для поиска идей для новых проектов в условиях низкоуглеродной экономики собрались представители крупных промышленных предприятий и исследователи.
Встреча позволила подвести итоги работы за этот год и сформировать новые цели на следующий.
В прошлом году Башкортостан стал пилотным регионом, где решено создать карбоновый полигон – особую территорию, где будет контролироваться уровень активных газов в атмосфере. В этом же году появился Евразийский климатический консорциум, куда вошли все вузы и крупные научные организации республики, а также образовательные центры страны.