В УГНТУ завершился проектный интенсив «Технологии декарбонизации»

В прошлом году Башкортостан стал пилотным регионом, где решено создать карбоновый полигон – особую территорию, где будет контролироваться уровень активных газов в атмосфере. В этом же году появился Евразийский климатический консорциум, куда вошли все вузы и крупные научные организации республики, а также образовательные центры страны.