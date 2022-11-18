В Башкирии при пожаре в доме погибли родители и пятеро детей

18 ноября ночью в Стерлитамакском районе произошла крупная трагедия. В деревне Матвеевка в огне погибла семья.

На улице Молодёжной огнём охватило двухквартирный кирпичный дом. На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы. К ликвидации возгорания привлекли 62 человека и 25 единиц техники.

К сожалению, в сгоревшем доме были найдены тела семи человек – двух родителей и пяти детей. 46-летний мужчина, 45-летняя женщина и дети 21, 13, 10 и 6 лет трагически погибли. Возраст ещё одного погибшего ребёнка устанавливается. Отец успел вытащить из огня пятилетних двойняшек. Их экстренно госпитализировали.

В администрации района отметили, что семья считалась благополучной. В доме были установлены пожарные извещатели. Прокуратура и следственный комитет Башкирии расследует произошедшее. По факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело.