В Следкоме Башкирии назвали предварительную причину пожара, в котором погибли семь человек

18 ноября глубокой ночью в Стерлитамакском районе в деревне Матвеевка произошёл смертельный пожар, который унёс жизни семи человек.

Напомним, многодетная семья погибла из-за отравления угарным газом. В огне погибли 46-летний мужчина, его 45-летняя супруга и пять детей от 5 до 13 лет. Ещё двое пятилетних малышей были спасены отцом. Их забрала молодая родственница. Известно, что в семье воспитывались трое родных и четверо приёмных детей, у некоторых из которых имелась инвалидность.

В следственном комитете республики назвали предварительную причину случившегося. Скорее всего, причиной возгорания стало короткое замыкание из-за неисправности электропроводки. Отмечается, что в доме многодетной семьи был установлен пожарный извещатель. Расследование трагедии продолжается.

Фото: МЧС по РБ. 

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии