В Уфе на ремонт улицы Менделеева выделят около 62 млн рублей

В башкирской столице предстоит ремонт улицы Менделеева. В настоящее время управление по строительству ищет подрядчика, который произведет работу по ремонту дорог и искусственных сооружений.

Стартовая цена контракта – 62,6 млн рублей. Из них 60,7 млн выделяют из бюджета Башкирии, 1,9 млн добавит город. Планируется отремонтировать участок от Обской до Караидельской. Все работы должны начаться в мае 2023 года и завершиться в ноябре 2023 года.